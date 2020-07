Matt LeBlanc en Matthew Perry moeten op dieet voor ‘Friends’-reünie, want ze lijken niet meer op hun personages MVO

29 juli 2020

12u00

Bron: Daily Mail 0 Celebrities ‘Friends’-acteurs Matt LeBlanc (53) en Matthew Perry (50) worden verplicht op dieet gezet. Volgens de makers van de ‘Friends’-reünie die zal worden uitgezonden op HBO Plus zijn de acteurs namelijk veel zwaarder geworden dan vroeger, en ze moeten er weer uitzien zoals in de serie.



Ter verdediging van Matt en Matthew: het is al van de jaren 90 geleden dat ‘Friends’ nog op tv was. In de twintig jaar die daarop volgden is er veel veranderd. Maar waar actrices Jennifer Aniston (Rachel), Lisa Kudrow (Phoebe) en Courtney Cox (Monica) er nog fris en fruitig uitzien, is het met de mannen iets minder goed gesteld.

Perry zou 130 kilo met zich meedragen, terwijl LeBlanc met 91 kilo afklokt op de weegschaal, terwijl hun personages erg slank waren. “De opnames vinden plaats in augustus”, aldus een insider. “Als Matt en Matthew nog maar een béétje op Chandler en Joey willen lijken, dan zullen ze nú naar de fitness moeten. HBO heeft dat dan ook uitdrukkelijk aan hen gevraagd, maar ze tonen weinig initiatief.”

Aan David Schwimmer (53), die de rol van Ross vertolkte, werd niet gevraagd om dezelfde maatregelen te nemen. “Hij heeft momenteel een normaal, gezond gewicht. Als zijn collega’s geen actie ondernemen, zal hij er in verhouding heel goed uitkomen.”

Wanneer de ‘Friends’-reünie exact op tv zal zijn, is nog niet bekend.