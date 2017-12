Matt Lauer reageert met (halve) verontschuldiging TK

08u57

Bron: NY Times, ANP 0 EPA Celebrities Talkshowhost Matt Lauer heeft voor het eerst gereageerd op zijn ontslag webens 'seksueel ongepast gedrag op de werkvloer'. Het tv-anker van NBC's Today Show zegt spijt te hebben van zijn daden, maar heeft ook kritiek.

"Er zijn geen woorden die mijn spijt en verdriet kunnen uitdrukken voor de pijn die ik anderen heb veroorzaakt. Het spijt me echt", zo staat in een statement van Lauer, dat gisteren werd voorgelezen tijdens de opening van de Today Show door Lauers collega Savannah Guthrie. Zij maakte woensdag ook bekend dat de presentator op staande voet was ontslagen, na meer dan 20 jaar bij het tv-programma.

"Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me pas echt wat ik heb aangericht en hoe groot de teleurstelling moet zijn bij NBC." Hij plaatst er echter ook een kanttekening bij. "Niet alles wat er nu over me gezegd wordt is waar, maar er zit genoeg waarheid in om mij diep te schamen", aldus Lauer, die zich de komende tijd volledig gaat richten op reputatieherstel. "Dat is nu mijn fulltimebaan. Maar ik vind het jammer dat ook de mensen die ik liefheb zich nu moeten schamen voor mij."

Sinds het nieuws naar buiten kwam dat Lauer is ontslagen, kwamen verschillende verhalen naar buiten over zijn daden. Zo zou hij een geheime knop onder zijn bureau hebben gehad waarmee hij de deur van zijn kantoor op slot kon doen als er een vrouw bij hem was. Ook zou de 59-jarige presentator vrouwelijke collega's seksspeeltjes cadeau hebben gegeven en toonde hij ongevraagd zijn penis.