Matt ‘Joey’ LeBlanc herinnert zich ‘Friends’-hysterie nog goed: “Plots zag ik het dak van mijn huis live op tv”

MVO

06 april 2020

19u09

Bron: ANP 0 Celebrities In een eerder opgenomen gesprek met Kelly Clarkson, nog voordat het coronavirus in Amerika uitbrak, sprak Matt LeBlanc met de zangeres over zijn tijd bij ‘Friends’. Kelly wilde weten hoe het is om deel uit te maken van zo’n iconische serie en of de cast van de populaire jaren ‘90 serie wel naar buiten kon zonder lastig gevallen te worden.

“Ik herinner me nog een heel vreemd voorval. Ik zat overdag thuis het nieuws te kijken en zag ineens dat mijn beeldscherm werd gevuld met helikopterbeelden van al onze huizen. Er was helemaal niets nieuwswaardigs aan, het enige dat erbij stond was ‘dit zijn de huizen van de ‘Friends’ sterren’. Terwijl ik ernaar keek, zag ik dat mijn dak eigenlijk weleens vernieuwd mocht worden. Dus toen de helikopters weg waren, ben ik het dak opgeklommen om te kijken wat eraan gedaan moest worden,” aldus Matt.

LeBlanc, die de rol van Joey Tribbiani speelde in de show, denkt dat ‘Friends’ nog steeds relevant is na al die jaren. “Dat is wel grappig, omdat we allemaal zoveel ouder zijn. Ik zie soms weleens een aflevering voorbij komen en dan denk ik: poeh, wat was ik nog jong daar. Toen werd het een keer per week uitgezonden en als je dan niet thuis was moest je het op de videorecorder opnemen. Als je tenminste wist hoe je zo’n ding van te voren moest programmeren. Nu kun je alles in een keer bingewatchen.”