Matt Damon wil gaan regisseren MVO

25 januari 2018

10u20 0 Celebrities Acteur Matt Damon ziet het wel zitten om films te gaan regisseren. De acteur is als producent momenteel bezig met een film over Robert Kennedy en overweegt om ook de regie op zich te nemen.

Er was al eerder sprake van een regiedebuut, maar door omstandigheden kwam dat er niet van, vertelt Damon in De Telegraaf. "Ik heb al zeker twee keer op het punt gestaan dat te doen, bij 'Promised Land' en bij 'Manchester by the Sea'. Alleen kwam ik altijd weer klem te zitten door andere filmverplichtingen."

Damon heeft als acteur met veel verschillende regisseurs gewerkt, onder wie Steven Spielberg. Deze ziet hij als een van zijn voorbeelden. "Van Spielberg heb ik vooral geleerd dat je als regisseur tijdens het draaien geen tijd hebt om aan jezelf te twijfelen. Je moet precies weten wat je wilt vertellen en hoe je al die losse scènes in elkaar wilt passen. Want wanneer een productie in volle gang is, kan een enkele draaidag wel een half miljoen kosten. Filmen is dan alsof je geld in de fik steekt."