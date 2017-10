Matt Damon: "Ik heb Weinstein nooit verdedigd" Acteur ontkent dat hij schandaal van Hollywoodproducer in de doofpot wilde stoppen Tine Kintaert

12u11

Bron: Independent 0 EPA Matt Damon Celebrities Het schandaal rond Hollywoodproducer Harvey Weinstein, die verschillende (bekende) vrouwen aangerand en verkracht zou hebben, neemt steeds grotere proporties aan. Gisteren werd ook Matt Damon betrokken bij de zaak; hij werd ervan beschuldigd dat hij Weinstein in 2004 al eens beschermde tegen een lasterlijk krantenartikel. De acteur ontkent dat nu echter in alle talen.

Het was schrijfster Sharon Waxman die gisteren Matt Damon bij de zaak betrok. In een artikel voor The Wrap meldde ze dat ze deze zaak eigenlijk in 2004 al naar buiten wilde brengen. Ze schreef toen voor de New York Times en had informatie in handen gekregen die Weinstein in een slecht daglicht stelde. Volgens Waxman werd het artikel echter nooit gepubliceerd omdat ze telefoon kreeg van onder meer Matt Damon en Russell Crowe, die haar vroegen om haar bevindingen voor zich te houden. Aangezien de Weinstein Company ook een grote adverteerder was van de prestigieuze krant, werd besloten om het hele voorval in de doopot te stoppen.

The New York Times ontkende gisteren meteen haar aantijgingen. "In 2004 had Waxman geen sluitend bewijs; haar verhaal was gebaseerd op één vage getuige, die nog niet eens on the record wilde reageren", klonk het daar. Verder benadrukte de krant dat ze zich weinig aantrekken van de mening van hun adverteerders. En ook Matt Damon zet nu een en ander recht.

EPA Harvey Weinstein

Op vraag van Harvey

In een interview met Deadline geeft de oscarwinnaar toe dat hij een telefoontje pleegde naar Waxman in 2004. Hij benadrukt echter dat de journaliste eigenlijk geen artikel over Weinstein schreef, maar dat haar verhaal vooral rond Fabrizio Lombardo draaide. De Italiaan stond toen aan het hoofd van Miramax, het distributiebedrijf van The Weinstein Company. Waxman had van een bron vernomen dat Lombardo eigenlijk geen snars verstand had van de filmindustrie, maar dat hij zo'n hoge functie had gekregen omdat hij knappe vrouwen regelde voor Harvey.

"Weinstein belde me toen op en vertelde dat de New York Times een artikel aan het schrijven was over Lombardo. 'Het is een executie', zei hij. 'Erg negatief.' Hij vroeg of ik niet kon bellen naar Waxman om te vertellen hoe ik de samenwerking met Fabrizio had ervaren."

Volgens Damon wist hij ook niet meer van de zaak dan dat. "Ik heb gebeld en gezegd dat ik altijd prima kon samenwerken met Lombardo. Elke keer dat ik met hem in contact kwam, verliep alles keurig en correct." Dat er seksueel misbruik aan te pas kwam, daar had hij geen idee van. "Het is niet dat iemand me vroeg om een schandaal in de doofpot te stoppen." Vermoedelijk was dat wel de opzet van Weinstein, maar Damon zelf ontkent dat hij daar weet van had.

Minnelijke schikking

Harvey Weinstein kwam vorige week in opspraak nadat de New York Times bekendmaakte dat hij met minstens acht vrouwen een minnelijke schikking had getroffen, telkens in een zaak rond seksuele intimidatie en aanranding. Daarna kwamen verschillende vrouwen naar buiten die hetzelfde hadden meegemaakt. De producer werd zondag uiteindelijk ontslagen door zijn eigen bedrijf, en gisteren maakte zijn vrouw bekend dat ze hem verlaten heeft.