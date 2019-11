Matt Damon: “Ik ben de domste acteur aller tijden. En daar hou ik van” Redactie

28 november 2019

15u00

Bron: Story 0 Celebrities Het brede publiek kent hem vooral als actieheld Jason Bourne en ook zijn nieuwe film ‘Le Mans 66' zit vol waanzinnige stunts. Toch ziet Matt Damon (49) zich in het echte leven als een gewone huisvader. “Mijn dochters kennen mij vooral als die tamme gast die thuis maar wat rondloopt.”

Met zijn rol in de racefilm ‘Le Mans 66' keert Matt Damon terug na een korte afwezigheid van een tweetal jaar. Die time-out had persoonlijke redenen. “Ik wilde een pauze inlassen voor mijn gezin, omdat ik in de periode ervoor vijf films op rij had gedraaid”, zegt de acteur. “Maar in 2017 lag mijn vader op sterven en trokken we terug naar mijn geboortestad Boston, zodat ik bij hem in het ziekenhuis kon zijn.” Kent Damon leed aan een zeldzame bloedziekte die zijn beenmerg aantastte en overleed uiteindelijk op 14 december, 74 jaar oud. In dezelfde periode kreeg Matt bovendien de #MeToo-beweging over zich heen. Tienduizenden mensen ondertekenden een petitie om hem uit de nieuwe Ocean’s-film ‘Ocean’s 8' te laten knippen. Zij vonden de gastrol van de acteur in een film rond vrouwelijke hoofdpersonages hoogst ongepast. Matt zou in 2004 Harvey Weinstein geholpen hebben een beschuldiging van seksueel misbruik in de doofpot te steken – wat hij ontkent. Bovendien had hij zich laten ontvallen dat hij nog wel zou willen samenwerken met mensen die van seksueel misbruik waren beschuldigd. Hij zou het “per geval bekijken”. “Er is een verschil tussen iemand een tik op de kont geven en verkrachting of kindermishandeling, toch?”, had hij gezegd. “Al deze gedragingen moeten zonder twijfel worden aangepakt en gestopt, maar ze moeten toch niet gelijkgesteld worden?” Intussen is de storm rond die uitspraken gaan liggen. “Maar het was een verschrikkelijk zwaar jaar”, zegt Matt, en omdat 2017 niet de verhoopte rust bracht, plakte hij er nog een sabbatjaar aan vast. “Dat was echt nodig.”

Een ontgoochelde generatie

In de voorbije twee jaar zag de acteur de filmbranche naar eigen zeggen wel veranderen. Hij verbaast er zich zelfs over dat er nog geld gevonden is om een ouderwetse racefilm als ‘Le Mans 66' te maken – ook al doet die het aan de kassa opmerkelijk goed. “Voor mij zal er nog wel werk zijn”, zegt Matt. “Maar als ik vandaag in de filmbusiness zou stappen, zou dat met een bang hart zijn – want veel zekerheid is er niet meer. Ik merk dat bij mijn oudste dochter, die nu 21 is. Zij heeft een geweldig oog als fotografe, maar kan ik haar in eer en geweten aanbevelen die carrière na te streven?” Matt heeft het over zijn stiefdochter Alexia, de dochter van zijn vrouw Luciana Barrosso (43) uit haar eerste huwelijk. Het koppel trouwde in 2005 en kreeg zelf drie dochters: Isabella (13), Gia (11) en Stella (9). Ondanks zijn eigen onhandige #MeToo-communicatie juicht Matt het toe dat zijn oudste dochters vandaag al voor hun eigen rechten opkomen. “Ze waren erbij op de Vrouwenmars in 2017 en hebben gezien dat ze iets kunnen veranderen als ze zich laten horen. Ik herken daarin de traditie waarin ik zelf ben opgegroeid. Mijn moeder nam me in de jaren 70 mee naar de antikernwapendemonstraties en zo weet ik dat je het recht hebt om de straat op te gaan en je stem te laten horen. Ik hoop dat deze generatie zich nog sterker engageert dan de vorige. Ze moeten wel, want onze generatie heeft hen compleet ontgoocheld.”

(Lees verder onder de foto)

Te jong voor papa’s films

Trouwen en kinderen krijgen zijn twee van de beste beslissingen uit zijn leven, vertrouwde de acteur onlangs Het Laatste Nieuws toe. “Ik ben met mijn gat in de boter gevallen, dat besef ik maar al te goed. Als jonge kerel vond ik trouwen een waanzinnig vreemd concept, totdat ik ‘mijn’ Lucy tegen het lijf liep. Nu vind ik dat er niets mooiers is dan twee mensen die voor de rest van hun leven met elkaar verbonden zijn. En ja, een huwelijk is a work in progress, maar dat is het allemaal meer dan waard. Lucy en ik luisteren naar elkaar en we kunnen over alles uitstekend communiceren.” De liefde voor Luciana vereeuwigde hij zeven jaar geleden door haar naam te laten tatoeëren, en afgelopen zomer liet hij de namen van zijn dochters op zijn rechterbovenarm tatoeëren. Matt vindt zijn jongste drie dochters wel nog te klein om de films van papa te zien. “Ik denk dat ze nog niet zo goed beseffen wat voor werk ik nu precies doe. Ze kennen mij vooral als die tamme gast die thuis maar wat rondloopt.” De wereldpremière van ‘Le Mans 66' was de eerste keer dat Matt zijn voltallige gezin meenam naar een van zijn films. Voor kleine Stella werd het toch een beetje een beproeving. “Het was iets voorbij haar bedtijd”, vertelt Matt. “Ze zei me: ‘Papa ik ben twee keer in slaap gevallen, maar niet langer dan 10 seconden.’ Ze vond het toch heel spannend.”

Slechtste zakenman ooit

Matt houdt er wel van zichzelf een beetje neer te halen, ook al behoort hij tot de absolute top onder de acteurs, en zeker ook tot de best betaalde. Nochtans had hij nog veel beter in de slappe was kunnen zitten. Matt verklapte vorige maand aan het tijdschrift GQ dat regisseur James Cameron hem in 2009 10 procent winstdeelname van Avatar beloofde, als hij in de (blauwe) huid zou kruipen van Jake Sully, een rol die uiteindelijk naar Sam Worthington ging. De film werd een van de grootste kassuccessen ooit en zou Matt 250 miljoen dollar rijker hebben gemaakt. “Ik hou ervan te kunnen zeggen dat ik de domste acteur aller tijden ben, en de slechtste zakenman ooit.”