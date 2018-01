Matt Damon biedt excuses aan voor uitspraken: "Ik kan beter een tijdje mijn mond houden" MVO

Matt Damon vindt dat hij verkeerd heeft gereageerd op het #MeToo schandaal in Hollywood. Dat zei toen hij te gast was in de Today Show. "Ik had beter moeten luisteren, voordat ik mijn zegje deed. Ik heb dat niet goed aangepakt en als ik daardoor mensen pijn heb gedaan, bied ik daarvoor mijn excuses aan.

De acteur zei veel waardering te hebben voor de nieuwe beweging #TimesUp, een fonds waaruit juridische kosten van minder bevoorrechte slachtoffers van seksueel misbruik betaald zullen worden en opgericht is door een groot aantal bekende Hollywoodvrouwen. "Veel van hen zijn vriendinnen van mij en mijn steun hebben ze. Ik maak graag deel uit van deze verandering, maar het lijkt me beter dat ik voorlopig mijn mond houd en op de achtergrond blijf."

Damon gaf in oktober 2017 toe dat hij wist van Harvey Weinstein's wangedrag. "Ik kende het verhaal van Gwyneth Paltrow, via Ben Affleck. Weinstein schepte zelf altijd op over zijn veroveringen, maar ik nam dat niet altijd even serieus." De 'Downsizing'-acteur kreeg een storm aan kritiek over zich heen na deze uitspraken. Men vroeg zich vooral af waarom de acteur niets gedaan had terwijl hij van Weinstein's escapades af wist.

In december deed Matt er nog een schepje bovenop door te zeggen dat niet alles op een hoop gegooid moet worden: "Er is een verschil tussen iemand een tik op de kont geven en verkrachting of kindermishandeling, toch? Al deze gedragingen moeten zonder twijfel worden aangepakt en gestopt, maar ze moeten niet gelijkgesteld worden, toch?" Ook stelde hij dat dergelijk ontoelaatbaar gedrag door "slechts een klein groepje mensen wordt uitgevoerd".