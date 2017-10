Matt Damon: "Als Weinstein dit in mijn buurt deed, dan spijt het me" TK

Bron: ANP 0 Jordan Strauss/Invision/AP Celebrities Matt Damon was op de hoogte van het feit dat producent Harvey Weinstein actrice Gwyneth Paltrow misbruikte. Dat zei hij tijdens een interview met de televisieshow Good Morning America, waar hij samen met George Clooney sprak over de vele beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Weinstein.

Paltrow vertelde in de New York Times op 22-jarige leeftijd seksueel geïntimideerd te zijn door Weinstein. De filmproducent gebruikte daarna zijn macht om de actrice haar mond te snoeren. "Ik hoorde het verhaal van Ben Affleck, hij was met haar samen na Brad Pitt", vertelde Damon daarover. "Ik heb er nooit met Gwyneth over gepraat. Ben vertelde het me, maar ik wist dat ze tot een soort van overeenkomst waren gekomen. Ze had het onder controle. Ze was de 'first lady' van filmmaatschappij Miramax. En hij behandelde haar altijd ongelofelijk respectvol", aldus Matt Damon over Paltrow en Weinstein.

Damon had een slecht gevoel bij Weinstein maar had geen idee van de omvang van zijn gedrag. "Ik wist wel dat hij een womanizer was. Ik zou niet getrouwd met hem willen zijn. Maar van het misdadige seksuele gedrag had ik geen idee. Absoluut niet", aldus de acteur, die in veel films speelde die door Weinstein werden geproduceerd. "Als er een vrouw is die dit meemaakte terwijl ik in de buurt was, en ik heb dat gemist, dan spijt me dat."

Aan George Clooney had Harvey Weinstein vaak opgeschept over relaties met "een aantal actrices die mijn vrienden waren". "Ik geloofde hem eigenlijk niet. Ik dacht niet echt dat ze een relatie met Harvey hadden, en dat hadden ze ook niet. Maar het idee dat dit roofdier, deze aanvaller vrouwen het zwijgen oplegde, vind ik verschrikkelijk", aldus Clooney.