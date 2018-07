Mathias Vergels uit 'Thuis' voor het eerst vader MVO

18 juli 2018

06u16 0 Celebrities Mathias Vergels (26) en zijn echtgenote Julie Houtman (26) zijn de trotse ouders geworden van hun eerste kindje.

Het jongetje heet Emile en verkeert in goede gezondheid, woog 2,9 kilo en mat 48 cm. Voor foto's van de baby maakte Julie een privéaccount aan op Instagram dat gereserveerd is voor vrienden en familie.

Mathias is vooral bekend als Lowie uit de één-soap 'Thuis', en is binnenkort ook te zien in 'De Collega's 2.0'.

#lastdays 😱👶 Een foto die is geplaatst door null (@julie__h) op 26 jun 2018 om 18:14 CEST