Mathias Sercu: "Ik heb veel geleerd uit mijn burn-out"

Momenteel is Mathias Sercu te zien in 'Verborgen Verlangen' aan de zijde van Astrid Coppens. Hij heeft nochtans lang getwijfeld om de rol aan te nemen, omdat hij het een stuk rustiger aan wil doen. "Dat heb ik geleerd uit mijn burn-out", klinkt het in TV Familie.

Sercu heeft een erg drukke periode achter de rug. "Ik had net in 'Marsman' en in andere reeksen gespeeld, ik werk al twee jaar aan een filmscenario en ik was ook nog bezig met een toneelstuk over de kanker die mijn broer heeft getroffen. En ja, tijdens de opvoering van dat stuk ben ik gecrasht."

"Ik zat fysiek compleet door mijn reserves, en ook mentaal ging ik eronderdoor. Voor mij was dat theaterstuk ook enorm emotioneel. Ik had nergens meer zin in. Ik denk dat je zoiets wel kan omschrijven als een burn-out. De dokter schreef me verplichte rust voor. Als zelfstandig is dat niet evident, maar ik heb alles op alles gezet om uit die negatieve spiraal te geraken."

Intussen is hij weer helemaal bij zijn positieven. "Ik kan zeggen dat ik er weer helemaal bovenop ben. Maar ik waak erover dat ik niet té veel hooi op mijn vork neem. Sinds de dood van mijn moeder en de ziekte van mijn broer besef ik nog meer dat het leven niet vanzelfsprekend is, snap je. Daarom maak ik tijd voor de mensen die ik graag zie, en dat gaat niet als je bezig bent met drie verschillende projecten. Ik neem nu geen rollen aan om toch maar bezig te zijn. Ik moet me er écht goed bij voelen. Zo maakt een burn-out bij mij geen kans meer."