Masseuse klaagt Marvel-boegbeeld Stan Lee (95) aan wegens misbruik MVO

24 april 2018

09u47 2 Celebrities Een vrouw die vorig jaar werd ingehuurd om Stan Lee een massage te geven op zijn hotelkamer, beschuldigt hem van seksueel misbruik. De 95-jarige Marvel-legende zou de voet van de vrouw tegen zijn kruis hebben geduwd tijdens een Shiatsu-massage.

In het verslag van de rechtbank verklaart de vrouw volgens The Wrap dat ze twee keer bij Lee langs is geweest voor een massage. Tijdens de eerste behandeling zou ze hebben gezien dat de stripboek-schrijver zichzelf betastte. Daarna zou ze een natte plek op de massagetafel hebben gezien. Toen ze zijn dijbenen masseerde, zou Lee zijn gaan kreunen, waarop de masseuse zich uit de voeten maakte.

De vrouw werd later gebeld door haar werkgever, die excuses zou hebben ontvangen van de bedenker van onder meer de Hulk en Spider-Man. Ze ging de volgende dag terug naar zijn hotelkamer om haar werk te vervatten, maar de behandeling werd opnieuw verstoord door het ongepaste gehijg van de hoogbejaarde. Ze zette de massage daarom verder met een methode waarbij ze enkel haar voeten gebruikte: shiatsu. Daarop zou Lee haar voet hebben vastgenomen en tegen zijn kruis hebben geduwd.

De beschuldiger eist een bedrag van minimaal 50.000 dollar, plus een strafsom en compensatie voor gemaakte kosten.

