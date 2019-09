Masseur die Kevin Spacey had aangeklaagd opeens overleden ADN

18 september 2019

23u45

Een masseur die acteur Kevin Spacey had aangeklaagd voor seksueel misbruik, is overleden. Dat blijkt volgens Variety uit papieren van de rechtbank. Het is niet duidelijk wat er nu met de nog lopende rechtszaak gaat gebeuren.

Het vermeende slachtoffer, dat de rechtszaak anoniem aanspande, meldde in september 2018 dat de tweevoudig Oscarwinnaar hem tijdens een massage twee jaar eerder tot twee keer toe had gedwongen zijn geslachtsdeel vast te pakken. Het incident vond plaats in Malibu.



Spacey tekende protest aan tegen het feit dat de aanklacht anoniem werd ingediend. Maar in mei bepaalde een rechter die klacht ongegrond. Het is onduidelijk hoe de man - in de rechtbankstukken ‘John Doe’ genaamd - is gestorven. En wat er nu met de zaak zal gebeuren, is ook een vraagteken. De advocaat van de masseur was niet voor commentaar bereikbaar.

Geseponeerd

Een andere rechtszaak tegen Spacey werd half juli geseponeerd. De Amerikaanse acteur, voormalige ster in de serie ‘House of Cards’, werd er in die zaak van beschuldigd in 2016 een indertijd 18-jarige jongen te hebben aangerand in een bar na hem alcoholische drankjes te hebben gegeven.



De griffie in Nantucket heeft in een schriftelijke verklaring gemeld dat de zaak niet doorgaat vanwege het "niet beschikbaar zijn van de klager als getuige”. Het vermeende slachtoffer van Spacey's misbruik beriep zich tijdens de zitting namelijk op zijn zwijgrecht. Advocaten van Spacey vroegen de rechter vervolgens om de zaak te laten vallen, omdat deze volgens hen was afgezwakt daar het slachtoffer niet wilde getuigen.

De zaak van de masseur is de enige nog lopende rechtszaak tegen Spacey. Meerdere mannen meldden in diverse media seksueel onheus te zijn bejegend door de ster, maar konden hun claims niet staven met bewijs of wilden niet in openbaarheid treden met hun grieven.