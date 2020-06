Maskers, crèmes en valse wimpers: Kanye West wil eigen cosmeticalijn TDS

14 juni 2020

18u50

Bron: ANP 0 Celebrities Na muziek en mode lijkt Kanye West (43) zijn zinnen nu te hebben gezet op de cosmeticawereld. De rapper heeft papieren ingediend om zijn trademark Yeezy te kunnen plakken op talloze beautyproducten, meldt TMZ.

Kanye is van plan om met zijn eigen merk onder meer make-up, nepwimpers, gezichtsmaskers, crèmes, scheergel, parfum en haarproducten te maken. Ook diende de rapper een verzoek in om geurende Yeezy-dennenappels en aromatherapiekussens op de markt te kunnen brengen.

Kanye volgt daarmee zijn vrouw Kim Kardashian, die al haar eigen cosmeticalijn heeft. Ook bij schoonzus Kylie Jenner kan de rapper advies inwinnen. Zij is bijna miljardair dankzij haar succesvolle bedrijf Kylie Cosmetics.

Het is overigens niet de eerste keer dat Kanye van plan was de cosmeticawereld te veroveren. In 2017 diende hij al documenten in om producten uit te kunnen brengen onder de naam Donda. Die lijn kwam echter niet van de grond.

