Mary J. Blige na 14 jaar huwelijk gescheiden TDS

21 juni 2018

06u10

Bron: ANP 1 Celebrities Mary J. Blige gaat officieel weer als single door het leven. De scheiding die de zangeres had aangevraagd van haar man Martin Isaacs, na ruim 14 jaar huwelijk, is er na wat gesteggel over alimentatie nu eindelijk doorheen. Dit meldt TMZ.

Mary vroeg de scheiding aan in juli 2016, waarna Isaacs direct een maandelijkse toelage van zo'n 110.000 euro wilde bedingen. De man, die tevens haar manager was, beweerde in de rechtbank dat zijn vrouw 'zwemt in het geld'. Blige zei hier dan ook heel hard voor te werken en beweerde niet eens de hoofdprijs verdiend te hebben voor de filmrol in Mudbound die haar een Oscarnominatie opleverde.

Hoeveel Isaacs nu per maand overgemaakt krijgt van zijn ex-vrouw, blijft volgens door TMZ verkregen documenten binnenskamers. Feit is dat de twee tot een schikking zijn gekomen en ze beide verder kunnen met hun leven.