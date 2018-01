Mary J. Blige dolgelukkig met Oscarnominaties: "Ik heb gegild, geschreeuwd en gehuild" MVO

24 januari 2018

07u00 0 Celebrities Haar dubbele Oscarnominaties hebben Mary J. Blige in extase gebracht. De negenvoudig Grammywinnares wist van geluk niet meer wat ze met zichzelf aan moest. "Ik heb gegild, geschreeuwd en gehuild. Dit is echt heel speciaal om mee te maken," aldus een dolblije Mary. Het is voor het eerst dat iemand genomineerd is voor zowel acteerwerk als muziek.

De 47-jarige zangeres is vooral heel trots op haar nominatie voor Beste Vrouwelijke Bijrol, die ze vertolkte in de film 'Mudbound'. "Dat is iets heel nieuws voor mij. Maar dat ik ook kans maak op een Oscar voor Beste Nummer, vind ik net zo fantastisch. Want zingen is iets wat ik enorm graag doe, dus dat de Oscar-organisatie dat nu ziet en waardeert, is geweldig om mee te maken."

Eerder deze maand kreeg Mary haar eigen ster op de beroemde Walk Of Fame in Hollywood. Blige was daarmee de 2626ste artiest die een ster kreeg in de categorie Recording Artists.