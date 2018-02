Marvel-gezicht Stan Lee in ziekenhuis met hartproblemen MVO

02 februari 2018

06u53 3 Celebrities Marvel-legende Stan Lee is woensdagavond met hartproblemen opgenomen in een ziekenhuis in Los Angeles. Dat ontdekte nieuwssite TMZ donderdag.

De 95-jarige comic-schrijver zou last hebben gehad van kortademigheid en een onregelmatige hartslag. Volgens de TMZ verbleef hij donderdagavond nog altijd in het ziekenhuis, maar is hij in stabiele toestand.

De geestelijk vader van onder meer Spider-Man, X-Men en Fantastic Four is nog altijd erg actief. Zo bezoekt hij geregeld conventies en heeft hij standaard een klein rolletje in films rond de superhelden uit de Marvel-stal.

Afgelopen jaar verloor de hoogbejaarde zijn echtgenote, een aantal maanden voor wat hun 70-jarige huwelijksjubileum zou zijn geweest. Joan Lee werd 95 jaar.