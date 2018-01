Martine Prenen maakt filmpje over vaginale droogte: "Ik hoop dat vrouwen en hun lieven hier iets aan hebben" MVO

Martine Prenen is bezig met een opmerkelijk project. In samenwerking met 'Mona Lisa Touch' maakte ze een vlog over vaginale droogheid, of atrofie, omdat ze vindt dat vrouwen niet meer in stilte moeten lijden als ze pijn hebben bij het intiem zijn. Ze praat daarom met ervaringsdeskundigen, maar ook met artsen die het probleem zouden kunnen verhelpen.

