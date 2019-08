Marlon Brando’s getuigenis tegen Michael Jackson duikt op in podcast: “Ik vroeg hem naar kindermisbruik en hij begon te huilen” MVO

30 augustus 2019

22u11

Bron: Metro UK 0 Celebrities De getuigenis van ‘The Godfather’-ster Marlon Brando tegen popster Michael Jackson is opgedoken in de Amerikaanse podcast ‘ Telephone Stories: The Trials of Michael Jackson’. De LA Times beluisterde de aflevering op voorhand, en ontdekte dat Brando Michael aan het huilen bracht.

De getuigenissen worden tijdens de podcast afgelezen van officiële verslagen die tijdens de voorbereidingen op een mogelijke rechtszaak tegen Jackson werden opgesteld, in 1994. Brando verklaarde daar dat hij in datzelfde jaar nog te gast was geweest op de Neverland-ranch van Michael, en hem daar vroeg naar zijn seksleven.

“Ik vroeg hem of hij nog maagd was”, aldus Brando. “Maar hij antwoordde niet, hij lachte en giechelde alleen maar. Hij had problemen met het f-woord en praatte duidelijk niet graag over seks, hij werd er erg ongemakkelijk van.”

Brando ging naar eigen zeggen nog een stapje verder, en vroeg Jackson naar de beschuldigingen rond kindermisbruik. “Ik vond dat hij zich vreemd gedroeg, dus ik bleef aandringen. Ik vroeg hem of hij iets had uitgespookt met kinderen. Uiteindelijk begon hij te huilen en zei hij dat hij zijn vader haatte. Gezien zijn reacties lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat hij inderdaad relaties had met kinderen. Hij wilde geen antwoord geven omdat hij bang was voor de gevolgen.”

Podcast-maker Brandon Ogborn haalde die getuigenis uit een fragement waarin Brando onder eed stond. De authenticiteit van het document werd bevestigd door een rechter in LA. “Het is de eerste keer dat deze getuigenis vrijgegeven wordt, omdat ze nooit gebruikt is”, aldus Ogborn. “In 1994 werd Jackson uiteindelijk nog niet aangeklaagd.” Brando overleed in 2004. In 2005 vond de rechtszaak plaats, maar Jackson werd volledig vrijgesproken. De zanger zelf liet het leven in 2009, maar tot op de dag van vandaag wordt er nog steeds gespeculeerd over zijn schuld of onschuld.