Mark Wahlberg doneert vergoeding voor herwerkte Spacey-film aan Time's Up-fonds IB

06u47

Bron: Belga, USA Today 0 Getty Images Mark Wahlberg en Michelle Williams bij de premiere van 'All The Money In The World' eind december vorig jaar. De krant USA Today onthulde dat Wahlberg 1,5 miljoen dollar ontving voor de tien dagen durende nieuwe opnames. Williams daarentegen kreeg slechts 80 dollar per dag. Celebrities Mark Wahlberg gaat zijn vergoeding van 1,5 miljoen dollar voor de nieuwe opnames van de film 'All the money in the world' doneren aan Time's Up, het fonds dat vrouwen die het slachtoffer werden van seksuele intimidatie juridische steun biedt. Hij doet dat nadat bleek dat zijn tegenspeelster Michelle Williams minder dan 1.000 dollar kreeg voor hetzelfde werk.

"De voorbije dagen is mijn vergoeding voor de nieuwe opnames van 'All the money in the world' een belangrijk gespreksonderwerp geworden", schreef Wahlberg op Twitter. "Ik steun de strijd voor een eerlijke verloning 100 procent en ik doneer bijgevolg de 1,5 miljoen dollar aan het Time's Up-fonds voor juridische steun, in naam van Michelle Williams."

Regisseur Ridley Scott herwerkte de film in november, een maand voor hij zou uitgebracht worden. Dat gebeurde nadat Kevin Spacey, die meespeelt in de film, beschuldigd werd van seksueel misbruik. Spacey werd vervangen door Christopher Plummer. Scott zei destijds dat de andere filmsterren ermee akkoord gingen om de film opnieuw gratis op te nemen.

Tachtig dollar per dag

Maar de krant USA Today onthulde dinsdag dat Wahlberg 1,5 miljoen dollar ontving voor de tien dagen durende nieuwe opnames. Williams daarentegen kreeg slechts 80 dollar per dag. Allebei worden ze vertegenwoordigd door het agentschap William Morris Endeavor (WME), dat ook 500.000 dollar zal storten in het fonds.

Williams reageerde alvast positief op de beslissing van Wahlberg en WME en sprak van "een van de meest onvergetelijke" dagen uit haar leven. "Maar dit gaat niet over mij. Mijn mede-actrices stonden aan mijn zijde en kwamen voor me op, mijn activistische vrienden leerden om mijn stem te gebruiken, en de machtigste mannen die de touwtjes in handen hebben, luisterden en handelden", zei ze.