Mark Salling omgekomen door verstikking, doodsoorzaak officieel vastgesteld MVO

02 februari 2018

09u12 0 Celebrities Een lijkschouwer in Los Angeles heeft de doodoorzaak van Mark Salling vastgesteld. In zijn rapport constateert hij dat de 'Glee'-acteur is overleden door verstikking als gevolg van ophanging. Zijn dood wordt daardoor officieel als zelfmoord aangemerkt.

Het volledige rapport rond de dood van de 35-jarige is niet beschikbaar gemaakt voor media. Een woordvoerder van de lijkschouwer wilde tegenover USA Today niet verklaren of de acteur een afscheidsbrief heeft achtergelaten. Ook is niet duidelijk of zijn lichaam bij toeval is gevonden of dat er naar hem werd gezocht. Salling beëindigde zijn leven in een natuurgebied in Los Angeles.

De acteur werd bij het grote publiek bekend als Puck, voluit Noah Puckerman, in musicalserie 'Glee'. In 2015 kwam er een einde aan die serie. Aan het einde van dat jaar werd hij gearresteerd voor het bezit van kinderporno. Bij een huiszoeking werden op zijn computer meer dan vijftigduizend pornografische foto's van minderjarigen gevonden.

Salling zou na overleg met justitie akkoord zijn gegaan met een gevangenisstraf van vier tot zeven jaar, een registratie als zedendelinquent en een omgangsverbod met minderjarigen. De uitspraak van zijn zaak stond gepland voor maart van dit jaar.

Wie vragen heeft over zelfmoord kan terecht bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of op https://www.zelfmoord1813.be