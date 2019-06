Mark Ronson was zo dronken tijdens huwelijk Tom Cruise dat hij overgaf in hun Italiaanse kasteel SD

16 juni 2019

12u22

Bron: The Mirror 0 Celebrities In 2006 trouwde Tom Cruise (56) met Katie Holmes (40). Het koppel huurde producer en dj Mark Ronson (43) in om op hun feest in Italië plaatjes te komen draaien. Dat liep op een bepaald moment echter slecht af, vertelt Ronson.

Mark Ronson werd door Tom Cruise ingehuurd om in 2006 plaatjes te draaien tijdens zijn huwelijksfeest in een chique Italiaans kasteel. “Ik was echt onder de indruk van Tom Cruise", vertelt Ronson in een interview met The Mirror. “Maar ik werd echt heel erg dronken. Wanneer ik aan het dj’en ben, besef ik niet hoe dronken ik ben, dus blijf ik drinken.” En dat bleek echt een heel slecht idee te zijn. “Op het moment dat de muziek stopt, begin ik rond te draaien, en het gevolg is dat ik moet overgeven in het kasteel. Het was ergens op het Italiaanse platteland en het was erg oneerbiedig van me. Ik heb echt spijt tegenover Tom.”

Toch bewaart Ronson ook goede herinneringen aan het trouwfeest. “Het was een geweldig huwelijk”, klinkt het. “Ik mixte de themasong van ‘Top Gun’ aan elkaar met andere nummers en Tom deed of hij geweren afvuurde met me. Dat was cool.”

In 2011 mocht Mark ook plaatjes draaien op het huwelijk van Paul McCartney met Nancy Shevell. “Er was een bepaald moment waarop ik typische liedjes aan het spelen was zoals Beyoncé’s ‘Crazy In Love’. En toen dacht ik ... Is het cool als ik The Beatles speel? Als ik Paul speel? En ik heb het gedaan en iedereen werd gek!”