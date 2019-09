Mark Ronson out zich: "Ik ben sapioseksueel” TDS

19 september 2019

15u32

Bron: ANP 0 Celebrities ‘Nothing Breaks Like a Heart’-zanger Mark Ronson (44) zegt dat hij zich identificeert als een ‘sapioseksueel’. Dat betekent dat hij intelligentie de belangrijkste eigenschap vindt in een partner. De 44-jarige muzikant deed die bekentenis live tijdens de uitzending van ‘Good Morning Britain’.

De show hield een discussie over het onderwerp nadat de Franse minister Marlene Schiappa werd bespot omdat ze zichzelf een sapioseksueel noemde. Het viel presentatrice Kate Garraway op dat Mark achter de schermen zeer betrokken was bij de discussie. Hij antwoordde hierop: “Ja, ik wist niet dat er een woord voor was. We hadden in de kleedkamer een discussie met een paar producenten van de show. En ja, ik heb het gevoel dat ik me als sapioseksueel identificeer.” Waarop presentator Ben Shepard vaststelde dat Ronson in de populaire ontbijtshow ‘out and proud’ uit de kast komt als sapioseksueel.

Ronson en zijn vrouw Joséphine de La Baume gingen vorig jaar uit elkaar, wat volgens Mark voor inspiratie zorgde voor zijn nieuwste album ‘Late Night Feelings’. Hiervoor werkte hij onder anderen samen met Miley Cyrus en Camila Cabello.