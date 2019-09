Mark Ronson is dan toch niet helemaal sapioseksueel KDL

27 september 2019

14u18

Bron: ANP 0 Showbizz Mark Ronson (44) heeft toch een beetje spijt van Mark Ronson (44) heeft toch een beetje spijt van de uitspraak dat hij “sapioseksueel” is . De muziekproducent onthulde vorige week dat hij intelligentie de belangrijkste eigenschap in een partner vindt, maar nuanceert dit nu.

De 44-jarige Mark zegt dat zijn woorden een beetje uit hun verband zijn gerukt. In een uitzending van talkshow ‘Good Morning Britain’ vorige week ging het over de Franse minister Marlene Schiappa, die werd bespot omdat ze zichzelf een sapioseksueel noemde. Het viel presentatrice Kate Garraway op dat Mark achter de schermen zeer betrokken was bij de discussie. Hij antwoordde hierop: “Ja, ik wist niet dat er een woord voor was. We hadden in de kleedkamer een discussie met een paar producenten van de show. En ja, ik heb het gevoel dat ik me als sapioseksueel identificeer.” Waarop presentator Ben Shepard vaststelde dat Ronson in de populaire ontbijtshow ‘out and proud’ uit de kast kwam.

De muziekproducent heeft er spijt van dat hij nu de suggestie heeft gewekt op intelligentie te vallen en dus niet heteroseksueel is. “Het kwam over alsof ik op televisie kwam en zei: jongens, ik heb groot nieuws”, zegt Mark tegen Rolling Stone. “En het feit dat ik - als heteroseksuele witte man - een soort van verkondigde te horen bij een gekleineerde gemeenschap was beangstigend en gewoonweg beschamend.”