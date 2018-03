Mark Hamill onthult ster op Walk of Fame in bijzijn van Harrison Ford en George Lucas lva

09 maart 2018

01u16

Bron: ANP/BuzzE 2 Celebrities Mark Hamill heeft gisteren zijn eigen tegel op de Hollywood Walk Of Fame onthuld. De Amerikaanse acteur, vooral bekend om zijn vertolking van Luke Skywalker in de Star Wars-films, werd daarbij vergezeld door Harrison Ford, de robot R2-D2, regisseur George Lucas, zijn twee hondjes en honderden fans.

Zowel Hamill als Ford hielden toespraken met anekdotes over de opnames van Star Wars. Ford bracht ook het overlijden van Carrie Fisher ter sprake tijdens de ceremonie. "Het spijt me heel erg dat hier niet het derde lid van ons trio aanwezig is om dit met ons te vieren", zei Ford. Hij voegde eraan toe dat hij haar aanwezigheid voelde.

Hamill hield het kort. "Het is moeilijk om mijn dankbaarheid en de blijdschap voor deze erkenning onder woorden te brengen. Ik was sinds Force Awakenings niet meer zo sprakeloos."

Mark Hamill is de 2630e bekendheid met een eigen tegel op de Walk Of Fame in Hollywood.