Mark Hamill heeft spijt van zijn uitspraken over Luke Skywalker in 'The Last Jedi'

06u34 0 AP tMark Hamill als Luke Skywalker in 'Star Wars: The Last Jedi'. Celebrities Mark Hamill, de acteur die het personage Luke Skywalker onsterfelijk maakte, heeft er spijt van dat hij zich heeft uitgesproken over zijn rol in 'The Last Jedi'. Eerder mekte de acteur op dat Skywalker in de nieuwe film niet trouw was aan de geest van het originele personage. "Maar dat had ik privé moeten houden," klinkt het.

"Dit is niet mijn Luke," zei Hamill eerder over zijn rol in de nieuwe film, geregisseerd door Rian Johnson. "Ik geef toe dat ik er moeite mee heb gehad om te aanvaarden wat zijn verhaal zou zijn in 'The Last Jedi'."

Nu geeft hij aan dat hij fout was om zijn mening naar buiten te brengen. "Ik heb er spijt van dat ik mijn twijfels en onzekerheden openbaar heb gemaakt," schrijft hij op Twitter. "Creatieve meningsverschillen komen vaak voor, bij elk project, maar meestal blijven ze privé. Ik wilde alleen een goede film maken, en ik kreeg meer dan dat, want Rian Johnson maakte er een fantastische!"

In een recent interview vulde hij aan: "Ik had het fout, besef ik nu. Als Luke weeral een goedaardige Jedi was geweest die jonge rekruten trainde, dan was dat niets nieuws geweest. Dat hadden we allemaal al gezien."

I regret voicing my doubts & insecurities in public.Creative differences are a common element of any project but usually remain private. All I wanted was to make good movie. I got more than that- @rianjohnson made an all-time GREAT one! #HumbledHamill https://t.co/8ujJfBuEdV @HamillHimself(@ HamillHimself) link