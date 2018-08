Marilyn Manson wordt niet vervolgd voor verkrachting MVO

11 augustus 2018

16u18

Bron: ANP 0 Celebrities Marilyn Manson wordt niet vervolgd voor seksueel misbruik. Volgens de aanklager in Los Angeles is er onvoldoende bewijs, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

De 49-jarige Manson zou in oktober 2011 een vrouw hebben verkracht. Meer hierover is niet bekend.

Een tweede aanklacht tegen de rocker is eveneens verworpen. Manson werd beschuldigd van wapenbezit, maar ook daar is geen zaak van te maken omdat het verjaard is.