Marianne Faithfull na 22 dagen uit ziekenhuis ontslagen

22 april 2020

22u22

Bron: ANP 0 Celebrities Marianne Faithfull (73) is aan de betere hand. De Britse zangeres, bij wie het coronavirus werd geconstateerd, is na 22 dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft haar agent via Twitter bekendgemaakt. De komende tijd herstelt ze thuis in Londen verder.

"Marianne is dankbaar voor alle lieve en bezorgde berichtjes die veel hebben betekent in deze moeilijke periode. Ze is ook zeer dankbaar voor alle goede zorgen van het ziekenhuispersoneel. Zij hebben haar leven, zonder twijfel, gered", zo staat in het bericht.



Begin april werd bekend dat Marianne in een ziekenhuis in Londen was opgenomen. De 73-jarige zangeres had verkoudheidsklachten en meldde zich bij het ziekenhuis toen haar toestand verslechterde. Daar werd een longontsteking vastgesteld.

