Mariah Carey wil slachtoffers Manchester steunen: "Ik hoop dat ik hen weer vrolijkheid kan brengen"

Op 10 december staat Mariah Carey met haar 'All I Want For Christmas'-show in de Manchester Arena, waar op 22 mei 22 mensen overleden door een zelfmoordaanslag. De zangeres hoopt door het vrolijke karakter van de show de mensen in de Engelse stad steun te bieden.

"Het is een kerstshow, waarin liefde en vrolijkheid centraal staan. Hopelijk draagt dit bij aan de verwerking van dat wat er gebeurd is," zei Carey tegen de Press Association in Los Angeles.

Mariah gaat op wereldtournee naar aanleiding van de animatiefilm die uitkwam ter ere van haar grootste hit 'All I Want For Christmas Is You' uit 1994. De film werd op 6 september gelanceerd en vertelt het verhaal van een meisje dat een puppy hoopt te krijgen met kerst.

Na het concert in Manchester, trekt de zangeres ook naar Londen, Parijs, Las Vegas en Sydney.