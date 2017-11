Mariah Carey wil niet langer de koningin van kerst zijn MVO

16u37 0 EPA Celebrities Mariah Carey's kerstliedjes zijn iconisch, maar de zangeres is er zelf niet zo zeker van dat ze de koningin van kerst wil zijn.

Na het enorme succes van haar single 'All I Want For Christmas is You', wordt de zangeres steevast de koningin van de feestdagen genoemd. Mariah (47) legt uit waarom ze met gemengde gevoelens zit rond die titel. "Het is niet dat ik er niet blij mee ben dat mensen me zo noemen, maar ik denk gewoon niet dat ik dat verdien. Ik ben gewoon iemand die van kerst houdt, en toevallig wat nummers heeft geschreven."

Hoewel ze bescheiden blijft over haar status als favoriete kerstzangeres, houdt ze wel veel goede herinneringen over aan het feestdag. "We hadden thuis niet veel, toen ik jong was. We zaten nogal krap bij kas. Maar mijn moeder zorgde er toch altijd voor dat het feestelijk was tijdens de kerstdagen. Soms pakte ze gewoon wat fruit in, of stuurde ze een kaartje uit naam van de hond of de kat. Gewoon zodat we iets hadden om open te maken op kerstochtend..."