Mariah Carey vertelt over haar #MeToo-ervaring én over haar divastreken SDE

08 oktober 2019

22u27

Bron: Variety 0 Celebrities Mariah Carey (49) heeft in het verleden een aantal keer te maken gehad met ongepast gedrag van mannen. In een speciale editie van Variety vertelt ze voor het eerst over deze "ongemakkelijke situaties" tijdens haar carrière. En ze praat ook over haar vermeende divagedrag.

"Ik ging er gewoon mee akkoord", zegt Mariah Carey over haar #MeToo-ervaring. "Natuurlijk ging ik er niet helemaal mee akkoord, maar ik had zoiets van: Oh, deze persoon probeert gewoon een momentje met mij te hebben, zonder in detail te treden, in de studio, in het donker. En toen lachte ik het weg, maar ik denk dat dat gewoon mijn manier is om ermee om te gaan. Maar dit soort dingen zijn mij overkomen, ja."

Carey heeft wel bewondering voor de vrouwen die de #MeToo-beweging op gang hebben gebracht en daarmee vrouwen hebben geholpen zich makkelijker te kunnen uitspreken. "Ik heb veel respect voor de vrouwen die naar voren zijn gestapt en de weg hebben vrijgemaakt voor de nieuwere generatie vrouwen zodat zij hier niet mee te maken hoeven te krijgen. En dat ze weten dat ze daar niet mee akkoord moeten gaan," aldus de 49-jarige zangeres.

Nukkig kind

Carey vertelt ook over haar vermeende divagedrag, die volgens de zangeres het directe gevolg was van een inzinking in 2005. “Ze maakten zich al 1901 zorgen over mijn imago - en dan gebruik ik ‘ze’ in quotes. Daarmee bedoel ik dus gedurende een lange periode, zonder een bepaald jaar te noemen. Echt sinds het begin. Ik moest mijn haar op een bepaalde manier dragen, en ik moest echt heel erg gemiddeld zijn. En toen had ik zogezegd een inzinking.” Ze vervolgt: “Het was een emotionele en fysieke inzinking, maar het was geen zenuwinzinking, want daar kan je niet van herstellen. En mijn therapeut zei: ‘Je had geen inzinking; je gedroeg je als een diva en dat kon men niet aan.’ Wanneer een vrouw te emotioneel of te luid of te ruw of te echt wordt, dan denkt men: ‘Wat is er mis met haar? Ze is gek!’ En mijn therapeut zei: ‘Je probeert altijd om zo vriendelijk te zijn en te glimlachen, en wanneer je glimlacht verdwijnen de problemen. Iedereen denkt dat het goed met je gaat.’ Deze mensen verdienen geld aan me. Waarom kan het niemand wat schelen dat er geen parasol is op zonnige fotoshoot? En ik besefte: ‘Het gaat niet goed met me. Ik heb een vrije dag nodig, wat vrije tijd.’ Niemand kon daarmee om, want ze hebben me van in het begin als een kind behandeld. En trouwens: ik heb het wel nodig dat iemand zegt: ‘Oké, we moeten vertrekken of we komen te laat.’ Ja, ik ben echt een humeurig kind. Maar mijn echte fans weten dat. Ik blijf eeuwig 12. Maar we zijn artiesten.”