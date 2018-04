Mariah Carey schrijft boek over haar bipolaire stoornis TDS

12 april 2018

22u29

Bron: ANP 0 Celebrities Mariah Carey werkt aan een nieuw boek. De zangeres vertelt volgens Page Six in de memoires over de bipolaire stoornis waar ze aan lijdt.

De psychische aandoening werd zeventien jaar geleden al bij haar vastgesteld, maar de zangeres kwam er woensdag pas mee naar buiten. Ook in haar directe omgeving wisten maar weinig mensen van Mariah's stoornis. "Er was een kleine groep mensen die echt voor haar zorgden", vertelt een bron aan de entertainmentsite. "Maar zij namen geleidelijk steeds meer afstand."

Met behulp van therapie en medicijnen gaat het inmiddels een stuk beter. "De medicijnen werken behoorlijk goed. Ze maken me niet te moe of traag. Het vinden van de juiste balans is het belangrijkste", zei Mariah vlak nadat ze het bekend had gemaakt. "Het kan vreselijk isolerend zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik weiger dat het mijn leven beheerst."

Het is niet het eerste boek voor Mariah. In 2014 bracht ze samen met haar man Nick Cannon een kinderboek uit: Roc and Roe's Twelve Days of Christmas. Wanneer het boek over haar levensverhaal verschijnt, is onduidelijk.