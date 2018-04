Mariah Carey praat voor het eerst over bipolaire stoornis: "Ik kon gewoon niet meer" SD

Bron: ANP/People 0 Celebrities Mariah Carey (49) lijdt aan een bipolaire stoornis. De psychische aandoening werd zeventien jaar geleden al bij haar vastgesteld maar de zangeres komt er nu pas in het Amerikaanse tijdschrift People mee naar buiten.

Mariah wilde het destijds niet geloven en zat lang in de ontkenningsfase maar zegt er nu voortaan open over te willen zijn. De zangeres zocht professionele hulp nadat ze "de moeilijkste jaren" van haar leven doormaakte. "Het was een zware last om mee te dragen en dat kon ik gewoon niet meer", aldus Mariah, die momenteel in therapie is en medicijnen slikt.

"De medicijnen werken behoorlijk goed. Ze maken me niet te moe of traag. Het vinden van de juiste balans is het belangrijkste", zegt Mariah. De zangeres dacht lange tijd dat ze een ernstige slaapstoornis had. "Maar het was geen normale slapeloosheid. Ik lag niet wakker terwijl ik schaapjes telde. Ik was alleen maar aan het werk, was geïrriteerd en had constant de angst dat mensen me in de steek zouden laten", vertelt Mariah. "Dat bleek uiteindelijk een vorm van manie."

Mariah voelt zich nu beter en dat was ook de reden om aan de buitenwereld te vertellen dat ze een bipolaire stoornis heeft. "Het kan vreselijk isolerend zijn. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Ik weiger dat het mijn leven beheerst."

