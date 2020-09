Mariah Carey over haar jeugdtrauma’s: “Mijn zus drogeerde me toen ik 12 was” JVE

25 september 2020

12u17

Bron: ANP 1 Celebrities In haar nieuwe boek heeft Mariah Carey (50) het uitgebreid over haar jeugdtrauma’s. Ze vertelt onder meer over de mishandeling van haar broer en zus. “Ik werd op 12-jarige leeftijd gedrogeerd door mijn oudere zus", klinkt het.

"Toen ik twaalf was, heeft mijn zus mij gedrogeerd met valium, gaf ze me een pinknagel aan cocaïne en bracht ze me derdegraadsbrandwonden toe”, schrijft de zangeres in The Meaning of Mariah Carey. "Vervolgens probeerde ze me te verkopen aan een pooier", vervolgt de zangeres.

Haar oudere zus, Alison (57), en haar broer, Morgan (60), waren volgens de 50-jarige zangeres al ernstig getraumatiseerd, voordat zij ter wereld kwam. "Zij gingen hun eigen gang en toen ik erbij kwam, waren ze al getraumatiseerd volgens mij. Ik voelde me een outsider in mijn eigen familie," vertelt de zangeres in een gesprek met Oprah Winfrey (66) over het boek.

Triomfen en trauma's

Alison heeft hun moeder onlangs voor seksueel misbruik aangeklaagd. Zij zou als tienjarige door haar moeder zijn gedwongen tot seks met vreemde mannen en ze moest ook kijken naar andere kinderen die seks hadden. Mariah heeft al jaren geen contact meer met haar zus, die volgens een psycholoog nu lijdt aan depressie en PTSS.

Eind september ligt Mariahs boek in de winkel. Ze begon er in 2018 aan en vorige maand liet ze via sociale media weten dat het klaar was. “Het heeft lang geduurd voordat ik de moed kon opbrengen om over mijn leven te schrijven. Ik wil een verhaal vertellen waarin mijn ups en downs zitten, triomfen en trauma's, mislukkingen en dromen: zaken die mij gevormd hebben tot de persoon die ik nu ben," klinkt het bij de zangeres.

