Mariah Carey: "Laat je kerstboom staan tot 4 juli"

09u23

Bron: ANP 4 Instagram Mariah Carey postte een onthullende foto op Instagram. Celebrities Door haar jaarlijks terugkerende hit 'All I Want For Christmas' wordt Mariah Carey de koningin van kerst genoemd en het zal je dan ook niet verbazen dat de zangeres de feestdagen dan ook zo lang mogelijk wil laten duren. Mariah adviseert haar volgers op sociale media om hun kerstboom niet voor 4 juli, Independence Day, weg te halen.

De zangeres grapte op Twitter dat de Amerikaanse feestdag een geschikt moment is de kerstversiering de deur uit te doen na een vraag van Ryan Seacrest. Hij twitterde: "Wanneer is het gepast je kerstboom en versieringen weer weg te halen? Ik vraag dit voor een vriend." Mariah antwoordde: "Lieverd, niet tot 4 juli."

De Amerikaanse heeft er alle reden toe fan te zijn van de kerstperiode. Als zangeres én een van de schrijvers van 'All I Want For Christmas Is You' houdt ze jaarlijks een aardig zakcentje over aan de rechten van het nummer. Volgens The Economist heeft het liedje sinds het uitkwam in 1994 al 50 miljoen euro aan royalty's opgebracht.

Dahhling! Not till July 4th! 😉 https://t.co/uO4YqRRxU8 Mariah Carey(@ MariahCarey) link