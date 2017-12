Mariah Carey krijgt tweede kans na dramatisch nieuwjaarsoptreden in New York MVO

Raar maar waar: Mariah Carey krijgt een tweede kans om het nieuwe jaar goed in te zetten. Amerikaanse tv-zender ABC heeft haar namelijk opnieuw uitgenodigd om op te treden op oudejaarsavond, zelfs na haar dramatische optreden van vorig jaar.

Mariah wordt één van de artiesten die tijdens 'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve' een concert zal geven in New York.

Een jaar geleden kon haar optreden op oudejaar enkel worden beschreven als een fiasco. Carey zong niet, maar praatte enkel tegen hun publiek. De danspasjes deed ze niet mee, en na een tijdje stormde ze gewoon het podium af, lang voor het concert eigenlijk had moeten aflopen.

Volgens Mariah was er een technisch probleem, voornamelijk met het oortje waardoor ze zichzelf beter zou moeten horen. Naar eigen zeggen is dat de reden dat ze soms valse noten naar buiten perste.