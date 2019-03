Mariah Carey is vandaag jarig, en ze wordt - misschien - wel 50: “Niemand weet hoe oud ze is, zelfs Wikipedia en Google niet” MVO

Bron: Yahoo 4 Celebrities Onze beste wensen aan muzieklegende Mariah Carey (49 - 50?) op haar verjaardag! Al hebben we er totaal geen idee van hoe oud de zangeres nu eigenlijk wordt, en daar zit ze zelf niets mee in.

Vandaag viert Carey haar 49ste, of misschien zelfs wel haar 50ste verjaardag. Welke het precies is, zullen we nooit weten. Zelfs Wikipedia en Google zijn in de war. Werd ze nu geboren in 1971? 1969? Of was het nu toch mooi afgerond 1970? Het enige waar verschillende bronnen het over eens zijn, is dat het event plaatsvindt op 27 maart. Vandaag dus.

Vervaldatum

Zelf viert de ‘All I Want For Christmas Is You’-zangeres de dag helemaal niet. “Ik heb geen verjaardag”, houdt ze steevast vol. “Ik ben hier gewoon afgezet door feeën, het was een toverachtige ervaring.” Ze beschrijft zichzelf als “twaalf jaar oud, voor altijd” en maakt er geen geheim van dat ze liever geen getal op zichzelf laat plakken.

“Ik heb geen benul van leeftijd”, meent ze. “Waarom zou je een vervaldatum op jezelf plakken? Serieus, waarom doe je dat?” Het ontwijkende gedrag van de diva wanneer het op haar verjaardag aankomt, vergroot alleen het mysterie errond.

Op onderzoek

Wanneer we op onderzoek uitgaan vinden we bewijsmateriaal dat kan wijzen op zowel het jaar 1969 als 1970. Geen wonder dus dat haar fans er al jaren zo heftig over debatteren.

Wat we wél weten: toen ze in 1990 haar eerste album lanceerde, stond op het persmateriaal te lezen dat ze in 1970 is geboren. Dat bevestigde de zangeres destijds ook mondeling in een interview. De zangeres vertelt dat ze 20 was toen het album uitkwam, en 19 terwijl ze het opnam. Maar in video-opnames van het bewuste interview is te zien hoe Carey duidelijk aarzelt voor ze dat zegt, alsof ze er goed over moet nadenken. En laat dat dan weer olie op het vuur zijn wat de leeftijdsdiscussie betreft.

Keerpunt

In 1991 kwam er een keerpunt, gezien gerespecteerde nieuwsbronnen zoals People Magazine en de Los Angels Times haar geboortejaar op 1969 begonnen te pinnen. Die laatste krant kopte een stuk op “Mariah Carey doet het goed op haar 21ste”, dus men leek er vrij zeker van te zijn dat die leeftijd klopte. Opvallend: ook de krant uit haar thuisdorp, genaamd ‘Newsday’ schreef toen dat ze 21 was. Zij waren zelfs in het bezit van haar jaarboek uit de middelbare school. Carey studeerde in 1987 af aan de Harborfields High School in Greenlawn, New York. Op dat moment zou ze naar alle waarschijnlijkheid 18 zijn geweest, want haar leerkrachten bevestigen dat ze geen goede studente was. Het is zeer onwaarschijnlijk dat ze een jaar te vroeg is afgestudeerd omdat ze een jaar mocht overslaan. En dat maakt een geboorte in 1970 minder waarschijnlijk.

Tot slot verklaarde Mariah dat ze beste vrienden is met haar manager Brett Ratner. “We zijn maar één dag van elkaar geboren. Dat maakt onze band zo sterk”, meent ze. Zijn verjaardag? 28 maart 1969.

Eigen moeder

Om het allemaal nog erger te maken zit Mariahs eigen moeder in de mix. Zij verklaarde in 1999 in een interview met Oprah Winfrey dat haar dochter in 1970 op de wereld is gezet. Daarmee staat ze lijnrecht tegenover de beweringen van People Magazine én de school van Mariah. Wie kan nog volgen?

Ook op de geboorteaktes van Carey’s 7-jarige zoontjes, Monroe en Moroccan, staat te lezen dat Mariah in 1970 geboren werd. De aktes werden destijds gedeeld door de site TMZ, die bekendstaat als een hardnekkige roddelsite met uitstekende bronnen. Dat Mariah haar eigen wettelijke documenten zou vervalsen, zou een beetje ver gaan om haar leeftijd te verbergen, niet?

Speculatie

Mariah wakkert het debat zelf aan door nooit een specifiek getal te geven. Op haar verjaardagsfeestje in 2005 - haar 35ste of 36ste? - vertelde ze de pers dat het een feestje voor haar 12de verjaardag was.

Toen ze op het filmfestival van Cannes in 2009 werd gevraagd hoe het voelde om 40 te worden (afgaande op geboortejaar 1969), reageerde Mariah verontwaardigd: “Lees mijn biografie nog eens opnieuw. Laat zeker het woord ‘veertig’ niet vallen in mijn buurt, ik kan het v-woord niet horen. Ik kan het niet toelaten dat zulke leugens over mij verspreid worden! Leeftijd is maar een getal, en ik snap niet waarom vrouwen daarop beoordeeld moeten worden. Ik wil niet in het hokje van een 40-jarige vrouw geduwd worden, wat dat ook mag betekenen.”

Rijbewijs

Toch bleeft People Magazine op de strepen staan. “Wij hebben een kopie van haar rijbewijs!”, klonk het met klem. “Dat bevestigt dat ze op 27 maart 1969 werd geboren. Verder spraken we met de administratieve dienst van haar middelbare school, die ons ook het geboortejaar 1969 doorgaven. Haar management bevestigde haar leeftijd tijdens ons allereerste interview met Mariah.”

Van hun onderzoek is echter geen zwart op wit bewijs meer te vinden, waardoor de geruchtenmolen vrolijk verder blijft draaien.

Tijdloos

Ondertussen blijft de zangeres er vrolijk mee lachen. Aan haar gezicht zullen we haar leeftijd immers nooit ontfutselen. Toen dit jaar de ‘10 Year Challenge’ werd opgestart, was zij de overduidelijke winnares van het hele gebeuren.

Normaal gezien moest er volgens de hype een foto van 10 jaar geleden naast een recente afbeelding geplaatst. De 48-jarige zangeres pakte het echter anders aan: ze plakte een recente bikinifoto twee keer naast elkaar. “Ik snap die 10 Year Challenge niet”, schrijft ze erbij. “Tijd is niet iets dat ik erken. Deze foto werd ergens voor vandaag genomen.” Fans vonden het hilarisch en blijven haar door dik en dun steunen: “Verander nooit, Mariah!”

Kortom, of Mariah er vandaag nu 49 wordt of 50, ze geniet met volle teugen van het leven, en dat is uiteindelijk het enige wat telt, toch?