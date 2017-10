Mariah Carey hoort nieuws van schietpartij live op tv en is in shock 13u20

Bron: Good Morning Britain 0 AFP Celebrities De zangeres moest vanochtend tijdens een live interview van de Britse presentator Piers Morgan het verschrikkelijke nieuws van de schietpartij in Las Vegas vernemen. Daar zijn zeker 50 mensen bij omgekomen. Mariah Carey was oprecht in shock toen ze hoorde wat er was gebeurd, ze heeft net een lange concertreeks in het casino Ceasar's Palace in Las Vegas afgerond en kent de stad erg goed.

"Dit is verschrikkelijk en ik bid voor de slachtoffers. Hebben ze de dader al gevonden?" vroeg ze verrast vanuit haar huis in Los Angeles. Ze was live via Skype te zien op de Britse ochtendshow Good Morning Britain. "Dit is verschrikkelijk. Ik bid voor de slachtoffers en ik hoop dat ze dit zo snel mogelijk kunnen stoppen. Ik heb heel veel tijd in Vegas doorgebracht en dat dit soort gebeurtenissen tegenwoordig overal voorkomen is een grote tragedie. Het is verschrikkelijk omdat mensen uitgaan en naar muziek willen luisteren en dat er dan iets choquerend als dit kan gebeuren. Dit is zo fout, ik ben sprakeloos."

Presentator Piers Morgan onderbrak haar vervolgens om te zeggen dat ze er even uitgingen, maar het interview later zouden inpikken. Maar eens de ernst van de zaak was doorgedrongen, ging Piers niet meer terug naar Mariah Carey. Later uitte ze haar medeleven op Twitter: "Verschrikkelijk om over de schietpartij in Las Vegas te horen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Ik bid voor ieders veiligheid."

Horrified to hear about the shooting in #LasVegas. My thoughts are with the victims and their families. Praying for everyone's safety ¿¿¿¿ — Mariah Carey (@MariahCarey) 1 oktober 2017

Mariah was gevraagd om in het programma over haar nieuwe animatiefilm 'All I Want For Christmas Is You' te praten. De makers van de show kregen erg veel kritiek van de kijkers omdat ze het interview toch lieten doorgaan, ook al was het nieuws van de schietpartij toen al bekend. Sommigen nemen het Mariah kwalijk dat ze rustig in haar zetel bleef liggen na het verontrustende nieuws. Anderen menen dat het ongepast was van de programmamakers om het interview toch te laten doorgaan zonder Mariah eerst in te lichten.

People dying....Mariah Carey feeling sorry for them whilst lying like a diva on a chaise lounge... #GMB — Rebecca Dundon ¿¿¿¿ (@Rebeccadundon1) 1 oktober 2017

Mariah Carey sprawled across her sofa in front of a giant Christmas Tree answering questions about the Las Vegas shootings, am I awake?? — Chris Edwards (@Chris_Eds11) 1 oktober 2017

@GMB Terrible events in Las Vegas. Let's get the views of Mariah Carey in front of a Christmas tree! Irrelevant and inappropriate. #getagrip — Steve King (@SJK2807) 1 oktober 2017

@GMB Mixing a pre-arranged interview w Mariah Carey (& Xmas tree?!) with awful news from Las Vegas. Surreal, unfair to her, poor journalism — Sarah Mann (@sarahmann365) 1 oktober 2017