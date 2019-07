Mariah Carey ‘heeft maar vijf mannen gehad in haar leven’: “Ik ben eigenlijk nogal preuts”

TK

09 juli 2019

20u42

Bron: ANP/Cosmopolitan 1 Celebrities Ze kijkt niet op een decolleté meer of minder, maar wie denkt dat Mariah Carey de mannen verslindt, heeft het bij het verkeerde eind. De zangeres heeft maar vijf liefdes gehad in haar leven, vertelt ze in een openhartig interview met Cosmopolitan. “Ik ben eigenlijk nogal preuts.”

In het interview geeft Mariah grif toe een voorkeur te hebben voor jongere mannen. Op dit moment heeft ze een relatie met haar achtergronddanser Bryan Tanaka. "Ik heb in totaal maar vijf liefdes gehad in mijn leven", aldus Carey. "Het was een gevarieerd rijtje, maar het waren er niet veel. Ik ben daar best trots op, zeker als ik mezelf vergelijk met andere collega's in dit vak."

Carey trouwde tweemaal in haar leven. Van 1993 tot 1998 was ze vijf jaar lang gehuwd met platenbaas Tommy Mottola, die 20 jaar ouder was dan haar. Hun huwelijk liep op de klippen toen bleek dat de man filmaanbiedingen verzweeg voor de ster, en hij vond ook dat zijn vrouw zich té uitdagend kleedde.

Wie is de vijfde?

Tien jaar later, in 2008, trouwde ze met komiek en presentator Nick Cannon, met wie ze een tweeling kreeg. Moroccan en Monroe zijn intussen 8 jaar oud. In 2016 liep ook dat huwelijk echter ten eind. Ze had tussendoor nog even een romance met de Australische miljardair James Packer, waarmee ze ook even verloofd was, maar intussen is ze dus samen met danser Bryan. Wie de vijfde man in het rijtje was, daar wijdt Carey niet over uit.

Mariah Carey geldt als een van de grootste sterren ter wereld: ze verkocht meer dan 200 miljoen albums en is daarmee als een van de bestverkochte artiesten ooit. Ze won ook vijf Grammy Awards. Hoe oud de artieste echter is, is een groot mysterie. Het zou zowel 49 als 50 jaar kunnen zijn, maar zelf houdt ze de lippen stijf op elkaar. “Ik doe niet mee aan verjaardagen", is steevast het korte antwoord wanneer er naar haar leeftijd gepeild wordt in interviews.