Mariah Carey en haar manager beschuldigd van mishandeling kv

18 januari 2019

22u17

Bron: Variety, BBC 0 Celebrities De voormalige persoonlijke assistente van Mariah Carey beschuldigt de zangeres en haar voormalige manager van “ernstige seksuele intimidatie en discriminatie”. Ze spant een proces tegen beide vrouwen aan.

Lianna Shakhnazaryan werkte van 2015 tot 2017 voor Carey en haar manager Stella Bulochnikov. In ruil voor een jaarsalaris van 328.500 dollar (ongeveer 290.000 euro), moest ze 24 uur per dag en zeven dagen op zeven paraat staan en heel veel misbruik tolereren.

Volgens Shakhnazaryan slingerde Bulochnikov haar een hele reeks racistische verwijten naar het hoofd, waaronder “Armeense hoer”. De manager zou haar ook geslagen hebben op haar billen en borsten, drukte haar tegen de grond, ging op haar zitten en plaste op haar.



De assistente beweert dat de gruwelijke praktijken soms in het bijzijn van Carey gebeurden, maar die ondernam niets om het misbruik te stoppen. Toen ze het probleem bij Carey aankaartte, werd ze naar eigen zeggen een maand later aan de deur gezet. De popdiva zelf wordt beschuldigd van emotioneel en fysiek misbruik. In de gerechtsdocumenten wordt echter niet ingegaan op de details.

De gemoederen lopen al enige tijd erg hoog op tussen Carey en Shakhnazaryan. Woensdag kwam immers aan het licht dat de zangeres haar voormalige assistente, die ook gekend staat onder de naam Lianna Azarian, aanklaagt voor het verbreken van haar geheimhoudingsovereenkomst, diefstal en verwaarlozing.

In 2017 scheidden de wegen van Mariah Carey en haar toenmalige manager Stella Bulochnikov. Beide dames vochten ook onderling een juridische oorlog uit, waarin vorig jaar werd geschikt.