Mariah Carey aangeklaagd door haar promoters: "Ze liegt tegen haar fans en schuift de schuld naar ons"

Hoewel Mariah Carey in oktober 2017 nog tweette dat ze het verschrikkelijk vond dat haar fans de dupe waren van de manier waarop ze door promoters van haar Sweet Sweet Fantasy-concerten werden behandeld, slaan deze lieden nu terug en klagen ze de Amerikaanse zangeres aan. "Zij is degene die zich terugtrok, niet wij!"

Mariah postte in oktober een bericht op haar Twitter account, waarin ze schreef: "Ik ben er kapot van, dat mijn shows in Chili, Argentinië en Brazilië niet door kunnen gaan. Mijn fans verdienen zoveel beter dan hoe ze behandeld worden door deze promoters."

Volgens het promotiebedrijf Fenix steekt het verhaal heel anders in elkaar: "Mariah zou twee shows doen: een in Argentinië en een in Chili. Maar ineens ging het niet meer door. Dat is waarom we nu in een juridisch gevecht verwikkeld zijn geraakt."

In eerste instantie klaagde Mariah het bedrijf Fenix aan, omdat ze vond dat haar merk was aangetast en ze claimde niet betaald te zijn. Online magazine TMZ heeft documenten in handen gekregen, waarin staat dat Fenix Mariah 75% van haar gage heeft uitbetaald: een lieve som van bijna zes ton euro. Volgens de promoters was dat vooraf afgesproken met 'kamp Mariah'.

Ondanks dat zijn beide partijen het nog steeds niet met elkaar eens en moeten advocaten de zaak nu uitvechten.