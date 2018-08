Margriet Hermans weet eindelijk wat herseninfarct bij Celien veroorzaakte: "Een attractie in Phantasialand" Redactie

Bron: Dag Allemaal 0 Celebrities Margriet Hermans (64) blikt deze week in Dag Allemaal terug op het dubbele herseninfarct dat haar dochter Celien begin dit jaar trof. ‘Ik voel me daar schuldig om’, zegt ze.

"Het gaat goed met Celien, alleen is haar linkerbeen nog niet helemaal hersteld", legt Margriet uit. "Soms schiet het zomaar opzij zonder dat Celien daar controle over heeft. Ze treedt nu weer op, maar dat been speelt haar wel parten. We zullen zien hoe het evolueert. Celien gaat ­geregeld op controle bij de cardioloog. Ze is recent nog ­geweest, en nu pas kent ze de oorzaak van haar infarct."

Rollercoaster

Die was niet wat ze aanvankelijk gedacht hadden. "Een razendsnelle rollercoaster in Phantasialand, één die tot wel 150 kilometer per uur gaat. We waren daar in oktober. Ik voel me nog altijd schuldig dat ik haar overtuigd heb om in die attractie te stappen..."

"Blijkbaar zijn haar twee halsslagaders door de snelheid half gescheurd, waardoor het bloed niet meer weg kon. Ze hoorde haar hartslag in haar oren, een beetje ruis ook. Ze is naar de oorarts gegaan, maar die verwees haar niet door. Pas toen we voor de feestdagen gingen shoppen, zagen we dat Celien haar been niet onder controle kreeg."

Bange weken

"Toen beseften we dat er echt iets aan de hand was. Dat je kind zoiets kan overkomen op haar 25ste... Celien is dan ook nog diabetespatiënt, dat maakt het er allemaal niet gemakkelijker op. We hebben echt bijzonder bange weken doorstaan."

Gelukkig is het grootste gevaar ondertussen geweken. "Ik ben blij dat mijn dochter bijna volledig hersteld is. Een wonder! Ze helpt ­ondertussen ook mee in de vastgoedzaak van haar man Nico. Ze doen dat goed samen, een mooie uitdaging."