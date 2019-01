Margot Robbie is vragen over kinderwens beu: “Ik moet geen kind krijgen omdat ik getrouwd ben” KD

16 januari 2019

13u28

Bron: Radio Times 0 Celebrities Margot Robbie (28) heeft tijdens een interview duidelijk gemaakt dat ze vragen over haar kinderwens beu is. “Ik ben zo boos dat mensen aannemen dat je een kind moet krijgen eens je getrouwd bent”, briest de actrice.

De vraag naar haar kinderwens werd Margot meermaals gesteld tijdens promo-interviews voor haar nieuwe film ‘Mary, Queen of Scots’ waarin ze koningin Elizabeth I speelt. De wijlen koningin zorgde zelf nooit voor een troonopvolger, waardoor de troon uiteindelijk naar de zoon van haar halfzus Mary ging.

De kinderloosheid van Elizabeth was voor enkele journalisten het perfecte bruggetje om de actrice naar haar kinderwens te vragen, maar dat werd hen niet in dank afgenomen. “Het maakte me erg boos", vertelt ze in een interview met Radio Times. “Hoe durft een oude man mij opdragen wat ik wel en niet mag doen als het over moederschap of mijn eigen lichaam gaat?”

Toen de actrice twee jaar geleden in het huwelijksbootje stapte met Tom Ackerly werd die vraag haar ook al gesteld, vertelt ze. “Men vroeg mij constant wanneer ik een baby zou krijgen. Ik ben zo boos dat mensen aannemen dat je een kind moet krijgen eens je getrouwd bent. Ik zal wel doen wat ik wil doen.”