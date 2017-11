Margot Robbie draagt haar trouwring enkel in het weekend en wel hierom KDL

11u30 0 AFP Margot Robbie. Celebrities De Australische actrice Margot Robbie stapte eind vorig jaar stiekem in het huwelijksbootje met regisseur Tom Ackerley en maakte dat nieuws toen bekend met een foto van haar trouwring. Nu heeft de 'Tarzan' en 'The Wolf off Wallstreet'-actrice laten weten dat ze haar trouwring enkel nog in het weekend draagt.

Margot zegt dat ze nog altijd dolgelukkig is met Tom en dat er niets aan hun relatie veranderd is. De actrice vreest gewoon dat ze haar ring zal kwijtspelen als ze hem moet uitdoen op een filmset en daarom heeft ze ervoor gekozen de gouden ring met een diamant van 1,5 karaat enkel nog in het weekend, als ze thuis is, te dragen.

