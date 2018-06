Marco Borsato en National Geographic op zoek naar mooiste foto van 2018 MVO

26 juni 2018

09u20 0 Celebrities Amateurfotografen opgelet: de National Geographic Fotowedstrijd is dinsdag 26 juni officieel van start gegaan. De komende drie maanden kan iedere fotoliefhebber zijn of haar mooiste beeld inzenden. Een vakjury met onder andere Marco Borsato bepaalt wie uiteindelijk de titel in de wacht sleept.

Iedereen in Nederland en België kan zijn mooiste zelfgenomen foto van dit jaar indienen in de categorie ‘Mens’, ‘Dier’ of ‘Landschap’. Uit alle inzendingen kiest de vakjury per categorie 15 finalisten, waar het publiek vervolgens publiekswinnaars uit kan kiezen. Op 18 november wordt bekend wie de jury- en publiekswinnaars zijn per categorie en wat van alle inzendingen de mooiste foto is van 2018. De winnende foto’s worden vervolgens in National Geographic Magazine gepubliceerd.

De Vlaamse fotograaf Frederik Buyckx en natuurfotograaf Ruben Smit zijn samen met Marco Borsato de nieuwe gezichten in de jury. Borsato, die vorig jaar als fotograaf debuteerde met de expositie ‘Gezichten van Aruba’, beschouwt het als een eer om door National Geographic gevraagd te zijn. "Het niveau is elk jaar waanzinnig hoog. Ik kan niet wachten om te zien welke prachtige beelden er dit jaar worden ingezonden!"

Inzendingen via NationalGeographicFotowedstrijd.nl.