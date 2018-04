Marcel Vanthilt openhartig over horror-jaar: "Ik dacht dat ik dood was, maar ik wil terug leven" MVO

26 april 2018

Marcel Vanthilt vertelt in 'Van Gils en Gasten' openhartig over het rotjaar dat hij achter de rug heeft.

"Mijn hond was al gestorven. Ook mijn beste vriendin", steekt hij van wal. "Dan mijn moeder, 95 jaar, maar dat was oké, ze heeft het laatste jaar van haar leven nog een hele leuke tijd gehad in Antwerpen. We zijn enkele uren voor haar dood nog samen een pannenkoek gaan eten. Maar toen kwam ook mijn echtgenote, na achttien jaar zei ze me: 'Sorry schat, ik voel het niet meer, het is op'. Dat was een donderslag bij heldere hemel." Nu is Vanthilt er volledig overheen, maar dat heeft wel een jaar geduurd, zo zegt hij zelf.

"En toen viel je nog van de trap", merkt Lieven Van Gils op. "Het lijkt iets triviaals, maar de schade was enorm." Dat beaamde Marcel, maar dat was nog niet alles. "Dan vergeet je mijn werkgever nog, de VRT, die me minder werk wilden geven wegens besparingen. En ja, toen viel ik ook nog eens van de trap."

Vanthilt raakte daarbij ernstig gewond. "Ik dacht dat ik dood was. Het was een hoge, kronkelende trap. Mijn hand was gebroken, daar moesten pinnen in, ik had gezwellen op mijn benen, ik heb mijn ribben gebroken, en dan ook nog eens een gat in mijn hoofd."

Zijn frustratie schreef hij van zich af op zijn nieuwe album 'Cash Cash'. "Het moest er allemaal uit", knikt hij, waarna hij één van zijn nieuwe nummers live voorstelt.