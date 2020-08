Mannen opgepakt die vermeende slachtoffers R. Kelly intimideerden Redactie

13 augustus 2020

11u57

De Amerikaanse autoriteiten hebben drie mannen uit de omgeving van zanger R. Kelly (53) opgepakt. De verdachten zouden hebben geprobeerd vrouwen de mond te snoeren die de zanger beschuldigen van seksueel misbruik.

De zanger, die voluit Robert Sylvester Kelly heet, wordt in meerdere Amerikaanse staten vervolgd. De autoriteiten beschuldigen hem onder meer van seksueel misbruik van minderjarigen. Kelly, onder meer bekend van hits als ‘I Believe I Can Fly’, ontkent alle beschuldigingen.



De mannen die nu zijn opgepakt, zouden op uiteenlopende manieren hebben geprobeerd de vrouwen te intimideren. Er zou onder meer een auto in brand zijn gestoken bij de woning waar een van de vrouwen verbleef. Ook zou gedreigd zijn intieme foto's te lekken van een vrouw en zou een half miljoen dollar (425.000 euro) aan smeergeld zijn geboden.



Kelly, die momenteel in voorarrest zit, wordt al tientallen jaren achtervolgd door beschuldigingen over seksuele relaties met minderjarige vrouwen. Aanklagers zeggen dat hij al eerder getuigen heeft gemanipuleerd.