Mandy Moore openhartig over misbruik door ex-man Ryan Adams: "Ik had het gevoel dat ik verdronk"

19 februari 2019

16u25

Mandy Moore (34) heeft in een podcast verteld over de ongezonde dynamiek die er was in haar relatie met ex-man Ryan Adams. De singer-songwriter raakte in opspraak door zijn #metoo-praktijken. "Ik leefde voor hem en had het gevoel dat ik verdronk", aldus Mandy

Mandy Moore deed een boekje over haar ex open in de podcast ‘WTF’ van Marc Maron. Uit het gesprek blijkt duidelijk dat de relatie niet goed zat. “Er was een ongezonde dynamiek tijdens ons huwelijk”, zegt de zangeres. “Eigenlijk leefde ik voor hem, ik deed niets voor mezelf en was me niet bewust van wat ik wilde. Ik had het gevoel dat ik aan het verdrinken was. Het was onhoudbaar en zo eenzaam. Ik was zo verdrietig en eenzaam. Ik kon zelfs mijn job eigenlijk niet uitoefenen omdat er thuis iemand was die voortdurend mijn aandacht opeiste en me niets anders wilde laten doen.”