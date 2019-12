Mandy Moore moet bergbeklimming cancelen om voedselvergiftiging SDE

27 december 2019

21u48

Actrice Mandy Moore (35) moest noodgedwongen haar beklimming van de Cotapaxi-berg in Ecuador afzeggen. Reden daarvoor was een flinke voedselvergiftiging die Mandy en haar man Taylor Goldsmith (34) geveld had.

"Soms gaan dingen niet geheel volgens plan", begint Mandy haar post op Instagram waarin ze vertelt over het voorval. "We hadden een fantastische beklimming van de Cotapaxi in Ecuador gepland, maar we konden onze trip niet voortzetten nadat T en ik allebei plat gingen met een flinke voedselvergiftiging. We hebben daarom de moeilijke beslissing gemaakt om terug naar huis te gaan", schrijft de actrice.

Mandy en Taylor zijn inmiddels weer thuis in Californië en genieten - samen met hun katten en honden - vanuit hun bed van het uitzicht op de bergen. "Ik denk dat het universum wilde dat we het wat rustiger aan deden en thuis wat tijd voor onszelf namen", aldus Mandy. "En dat gaan we doen ook. Het betekent alleen dat er nog meer avonturen aankomen."