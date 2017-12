Mandy Moore doet een wel erg bizarre ontdekking in haar open haard MVO

07u20

Bron: ANP 0 REUTERS Mandy Moore Celebrities Bij de verbouwing van haar huis deed Mandy Moore een opvallende ontdekking. De 'This Is Us'-actrice vond in haar open haard gesigneerde posters van Britney Spears en Selena Gomez, die daar blijkbaar waren achtergelaten door vorige bewoners.

"Dit is het griezeligste aspect van dit huis", meldde ze in haar Instagram Stories, voordat ze de posters liet zien. "Is dat Selena Gomez? Waarom ligt dit onder mijn open haard?" De posters waren namelijk niet zomaar in de haard gegooid, ze waren opgehangen in het gedeelde waar de rook ontsnapt.

De 33-jarige actrice deelt vaker beelden van de renovatie van de villa die ze vorig jaar kocht na haar scheiding van muzikant Ryan Adams. Inmiddels heeft ze nieuw geluk gevonden bij zanger Taylor Goldsmith, met wie ze zich in september verloofde. Taylor en Mandy nemen de woning flink onder handen. De afgelopen tijd liet de actrice onder meer zien dat er een buitenkeuken en zwembad werden gebouwd en mochten volgers meestemmen over de vloertegels in de nieuw aangelegde keuken.

Instagram Deze poster was opgehangen in de open haard van Mandy Moore.