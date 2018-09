Manager Justin Bieber: "Ik was doodsbang dat hij overdosis zou krijgen" TK

13 september 2018

09u56

Bron: ANP 0 Celebrities Scooter Braun, de manager van Justin Bieber, heeft een lange periode in angst gezeten dat zijn pupil ten onder zou gaan aan overmatig drank-en drugsgebruik. "Er was een tijd dat ik elke nacht ging slapen met de vrees of hij er de volgende ochtend nog wel zou zijn", vertelde Braun tijdens The Red Pill Podcast van presentator Van Lathan.

"Op een gegeven moment had hij genoeg geld om bij mij weg te gaan en te doen waar hij zin in had. Ik dacht dat hij dood zou gaan en er alleen maar rotzooi in zijn lijf aangetroffen zou worden," aldus Braun, die refereerde aan een periode in 2014 waarin Justin compleet losgeslagen was. De zanger werd toen onder andere gearresteerd voor rijden onder invloed en bekogelde het huis van zijn buurman met eieren.

Het was uiteindelijk Justin zelf die inzag dat hij verkeerd bezig was en wilde veranderen. "Ik denk dat ik me zo'n anderhalf jaar verschrikkelijk voelde om hem zo te zien afglijden. Niets dat ik zei drong door tot hem. Totdat hij op een dag wakker werd en me belde met de boodschap dat hij niet langer wilde doorgaan op de manier waarop hij toen leefde."

Inmiddels is Justin verloofd met Hailey Baldwin en lijkt hij in rustiger vaarwater terechtgekomen. "Dat is puur zijn eigen beslissing geweest. Hij heeft de verantwoordelijkheid over zijn eigen leven genomen en is gestopt met klagen en tegenstribbelen. Hij heeft zelf gekozen voor een gezond en gelukkig leven."